Стартовал прием заявок на премию «Буламаргъ» для авторов до 41 года

В России объявлен старт приема заявок на соискание литературной премии «Буламаргъ». Как сообщили в Русском доме в Алматы, конкурс носит международный статус и ориентирован на авторов, создающих произведения на русском и осетинском языках, а также на писателей, представивших авторские переводы.