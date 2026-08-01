Стартовал прием заявок на премию «Буламаргъ» для авторов до 41 года

В России объявлен старт приема заявок на соискание литературной премии «Буламаргъ». Как сообщили в Русском доме в Алматы, конкурс носит международный статус и ориентирован на авторов, создающих произведения на русском и осетинском языках, а также на писателей, представивших авторские переводы.
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