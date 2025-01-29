OZON подтвердил взлом своего аккаунта: мошенники организовали фишинговую рассылку

Злоумышленники под видом администрации популярного маркетплейса отправляли сообщения всю ночь.В компании OZON, занимающейся электронной коммерцией, подтвердили факт несанкционированной рассылки сообщений мошеннического характера, которая произошла сегодня ночью.
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