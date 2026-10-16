15 октября в Москве прошёл Международный Геофорум «СМАРТ — Геология (SMART Geologic)» — научно-практическая площадка для обмена международным опытом и обсуждения актуальных вопросов геологии, природопользования, экологической безопасности и технологического развития.
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