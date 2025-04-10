Тюкавин о «Динамо»: «Есть шансы в Кубке и на чемпионство. В том году тоже было много ситуаций, когда «Зенит» и «Краснодар» проигрывали»

– Чего не хватило команде в матче с ЦСКА? – Тяжелый матч. С ЦСКА всегда некомфортно играть. Были моменты, где мы могли сыграть лучше и забить, но, к сожалению, это не получилось сделать, в итоге проиграли.
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