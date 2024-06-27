Максим Руднев взял под контроль решение вопроса запаркованности возле клиники в Люблино

В приемную «Единой России» обратились представители медучреждения Руководитель московского городского отделения «Единой России» Максим Руднев пообещал разобраться с проблемой запаркованности двора возле центра неврологии и МРТ на ул.
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