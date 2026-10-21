The Federal Aviation Administration approved Boeing's new stretched-737 MAX to enter service after a 6-year delay amid intense scrutiny from regulators.
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