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Спички - не игрушка

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Приморский министр предложил рожать детей в «перерывах на работе»

Приморский министр предложил рожать детей в «перерывах на работе»

Avia.pro - СМИ Ох, этот восторг министерской креативности! Пока обычные смертные ломают голову над балансом между работой и личной жизнью, приморский министр здравоохранения Евгений Шестопалов словно сошёл с небес, чтобы принести нам гениальный совет: рожайте детей в перерывах на работе.

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