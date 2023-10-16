Харатьян рассказал, как относится к введенным против него санкциям

Дмитрий Харатьян оказался в числе многих наших артистов, против которых введены санкции. Из-за активной гражданской патриотической позиции против Харатьяна ввели персональные санкции Украина, Латвия и Канада.
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