До 8 сантиметров снега выпало в Алматы

Как проходит очистка города от снега, рассказали в акимате Алматы, передает inAlmaty.kz. Сообщается, что в ночь на 15 января в южной столице произошло выпадение слабых осадков в виде дождя и мокрого снега высотой 4,5 миллиметра.
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