Пранкер Омилана при объявлении итогов выборов намекнул, что Сунак «лузер»

Британский пранкер Нико Омилана развернул за спиной премьер-министра страны Риши Сунака лист бумаги с буквой L (расценивается как loser — «неудачник»), когда политик признавал поражение своей партии на парламентских выборах.
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