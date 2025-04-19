Поставили на повтор: Иран и США продолжают реанимацию ядерной сделки

В Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном. 19 апреля стороны продолжили обсуждение вопросов, поднятых в Маскате неделю назад, однако с большим упором на конкретные пункты гипотетического соглашения.
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