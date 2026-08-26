Россияне стали все чаще отказываться от отпуска из-за страха потерять работы

Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании.
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