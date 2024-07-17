´Театр на веранде´.

´Театр - это волшебный край, в котором ребёнок радуется играя, а в игре познаёт мир´Театр вводит детей в мир прекрасного, развивает воображение, память, коммуникабельность, раскрывает его творческие возможности.
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