Организация эвакуации советской промышленности в начале Великой Отечественной войны Ольга ВайленкоВ начале Великой Отечественной войны Советский Союз столкнулся с критической необходимостью защитить свои ключевые промышленные предприятия от стремительного наступления немецких войск.
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