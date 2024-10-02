После десятичасовой операции Отара Кушанашвили удалили опухоль в кишечнике и печени

В июне у известного журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили была диагностирована рак. Он уже перенёс несколько операций, и сегодня завершилась ещё одна, проведённая медицинскими специалистами московского Центра имени Блохина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии