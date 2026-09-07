БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

«Воздушный терроризм»: Зеленский пошел ва-банк. Чем ответит Россия?

«Воздушный терроризм»: Зеленский пошел ва-банк. Чем ответит Россия?

Андрей Патраков: «Мы принимаем запоздалые решения. Эшелонированную систему защиты аэропортов надо было делать давно» Ирина Мишина Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Патраков Сергей Станкевич Безопасность полетов над Россией — главная тема, которую обсуждают сегодня в коридорах власти и среди тех, кто отвечает за авиационную безопасность.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым