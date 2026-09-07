«Воздушный терроризм»: Зеленский пошел ва-банк. Чем ответит Россия?

Андрей Патраков: «Мы принимаем запоздалые решения. Эшелонированную систему защиты аэропортов надо было делать давно» Ирина Мишина Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Патраков Сергей Станкевич Безопасность полетов над Россией — главная тема, которую обсуждают сегодня в коридорах власти и среди тех, кто отвечает за авиационную безопасность.