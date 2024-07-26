SpaceX провела испытание ракеты Falcon 9 для возобновления полетов 

Статическое огневое испытание ракеты Falcon 9 / © Spaceflight Испытание было необходимо выполнить для требования Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для возвращения ракеты к полетам, которые, возможно, уже начнутся 27 июля.
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