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Газета.ру

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WSJ: в США сформировался рынок "пляжных ключей" за полмиллиона долларов

WSJ: в США сформировался рынок "пляжных ключей" за полмиллиона долларов

Американский рынок элитной недвижимости продемонстрировал новые формы инвестирования. На острове Мартас-Винъярд, который является излюбленным местом для отдыха политиков и кинозвезд, сформировался уникальный сегмент под названием «пляжные ключи», пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

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