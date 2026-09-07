WSJ: в США сформировался рынок "пляжных ключей" за полмиллиона долларов

Американский рынок элитной недвижимости продемонстрировал новые формы инвестирования. На острове Мартас-Винъярд, который является излюбленным местом для отдыха политиков и кинозвезд, сформировался уникальный сегмент под названием «пляжные ключи», пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
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