Новый главком ВСУ Сырский признавался, что ненавидит украинских военных АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ Родители нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского живут в древнем русском городе Владимире.
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