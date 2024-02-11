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Закон и Порядок

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  • demyr150648
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Сырский пробовал перевестись в Российскую армию. Но испугался воевать в Чечне

Сырский пробовал перевестись в Российскую армию. Но испугался воевать в Чечне

Новый главком ВСУ Сырский признавался, что ненавидит украинских военных   АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ Родители нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского живут в древнем русском городе Владимире.

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