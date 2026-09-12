This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through September 12)

Future Why So Many AI Researchers Think the Machines Could Kill EveryoneWill Knight | Wired ($) “Genuinely stunning advances in AI capabilities—an OpenAI model solved a centuries-old math problem in a matter of hours—have come amid a rash of security incidents that saw swarms of agents break free from containment to hack into other systems.
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