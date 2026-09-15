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Невидимый сосед Земли? Девятая планета скрывается на краю Солнечной системы

Невидимый сосед Земли? Девятая планета скрывается на краю Солнечной системы

На окраине Солнечной системы может находиться неизвестная планета, о существовании которой ученые пока судят только по косвенным признакам.

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