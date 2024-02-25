Интересная жизнь с Vera Star Фото: alshvesti.ru Власти Приднестровья (ПМР) обратилось в ОБСЕ с обвинением в адрес Молдавии в том, что Кишинев готовит диверсионные группы которые станут действовать на территории ПМР.
Ожидается, что 29 февраля Путин объявит о вхождении в состав РФ новых территорий
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Есть Днестро-Бугский лиман, а по нему до ПМР всего 50 кмп.
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3 час.
Русский Империалист
👍 Прелестно ! Мне, как диванному эксперту представлялось, что после победы поросят над достоинством ещё в 2014 году принять ПМР в состав Великой России. Но Верховному всегда виднее, что надо делать ! 🇷🇺
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3 час.
Модест
Для начала надо повторить Ясско-Кишинёвскую операцию, а там уж само собой ПМР войдёт в состав России, если Манда Сайя не очухается от своего дурмана. А она не очухается, там либо свержение с поста, либо вторая дуркаина будет. За ней ещё один дурачок пристроился - Мыкола Пашенянко.
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2 час.
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