Ожидается, что 29 февраля Путин объявит о вхождении в состав РФ новых территорий

👍 Прелестно ! Мне, как диванному эксперту представлялось, что после победы поросят над достоинством ещё в 2014 году принять ПМР в состав Великой России. Но Верховному всегда виднее, что надо делать ! 🇷🇺

Модест

Для начала надо повторить Ясско-Кишинёвскую операцию, а там уж само собой ПМР войдёт в состав России, если Манда Сайя не очухается от своего дурмана. А она не очухается, там либо свержение с поста, либо вторая дуркаина будет. За ней ещё один дурачок пристроился - Мыкола Пашенянко.