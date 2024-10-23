Лагерь смерти «Украина»

В каждой стране, у каждого народа есть свой национальный вид спорта. Для Украины таковым на протяжении десятилетий был футбол, но в последнее время его явно вытесняет ухилянство, ведь это уже не хобби, не досуг, занятие этим «спортом» в буквальном смысле вопрос жизни и смерти для всех ещё небусифицированных украинских мужчин.