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Красочный взрыв на складе боеприпасов в сирийском Алеппо, произошедший прошлой ночью. Власти Сирии заявили, что детонация произошла из-за несчастного случая, но это уже пятый известный инцидент со взрывом на сирийских складах боеприпасов всего за месяц.

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