Заноза

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Пол Робертс: Похоже, России не потребуется зимнее наступление, чтобы победить в конфликте

Пол Робертс: Похоже, России не потребуется зимнее наступление, чтобы победить в конфликте

Продажные западные журналисты дают своим читателям абсолютно лживую информацию о ситуации на Украине На фото: боевая работа расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

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