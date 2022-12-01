Пол Робертс: Похоже, России не потребуется зимнее наступление, чтобы победить в конфликте

Продажные западные журналисты дают своим читателям абсолютно лживую информацию о ситуации на Украине На фото: боевая работа расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.
Продажные западные журналисты дают своим читателям абсолютно лживую информацию о ситуации на Украине На фото: боевая работа расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.
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