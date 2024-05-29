Ван И встретился с главой МИД Судана

Пекин, 28 мая /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И встретился во вторник в Пекине со своим суданским коллегой Хусейном Авадом, который находится в Китае для участия в 10-й встрече на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран.
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