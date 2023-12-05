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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Детский омбудсмен о запрете смартфонов в школах: «Должен быть доступ в опасные моменты»

Детский омбудсмен о запрете смартфонов в школах: «Должен быть доступ в опасные моменты»

ТЮМЕНЬ, 5 декабря, ФедералПресс. Российские законодатели считают, что пора ученикам отложить смартфоны до окончания школы: в Госдуме рассматривается соответствующий законопроект, который вот-вот вступит в силу.

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