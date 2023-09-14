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Арктическая группировка Северного флота прибыла к Новосибирским островам

Арктическая группировка Северного флота прибыла к Новосибирским островам

На переходе морем Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» провели ряд учений по охране и обороне отряда кораблей.

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