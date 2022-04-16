Учебный корабль «Перекоп» сдает курсовую задачу в Финском заливе

Учебный корабль «Перекоп» сдает курсовую задачу в Финском заливе

В море с экипажем проводятся корабельные учения и тренировки по ведению борьбы за живучесть, противодиверсионной обороне корабля во время стоянки на незащищенном рейде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх