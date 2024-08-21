Обозреватель CNN Дженнингс: демократы во всем винят Трампа, контролируя США

Одна из ключевых проблем кампании вице-президента США, кандидата в главы государства от демократов Камалы Харрис в том, что она на данный момент является частью американского правительства, считает консервативный обозреватель CNN Скотт Дженнингс, передает Fox News.
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