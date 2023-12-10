В Ереване началась церемония исключения из армян Маргариты Симоньян В крупнейшем храме Армении – Кафедральном соборе святого Григория Просветителя – началась церемония по лишению армянской национальности российской журналистки Маргариты Симоньян.
Очередное пробитие днища. На этот раз отжигают армянствующие
Комментарии
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Виталий Сорокин
И теперь это Армянский город? Поздравляю...Вы не в Украине проживаете? А то там всё хохлы построили и основали...Теперь Армяне с претензиями на Армавир припрутся???
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10 час.
Людмила Фирстова
У них тоже есть город Армавир
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1 час.
Виталий Сорокин
У Хохлов Нью-Йорк, в США Москва...Чудны твои дела, Господи!😂
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9 мин.
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