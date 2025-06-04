Россиянка вернулась из КНДР с гнетущим чувством жалости: «Слезы за «счастливых»

Валентина из Москвы, объехашая три десятка стран, отправилась в самую закрытую – Северную Корею. Вместо восторга от уникального опыта она привезла тяжелое чувство: ей бесконечно жалко людей, живущих за безупречным фасадом Пхеньяна, в мире ручного труда, дефицита и тотальной постановки.
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