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Царьград

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Mash: убийца Елены Церетели и её дочери заявил об отсутствии корыстных мотивов

Mash: убийца Елены Церетели и её дочери заявил об отсутствии корыстных мотивов

Обвиняемый в расправе над женщинами мигрант заявил, что сделал это в результате бытовой ссоры.Подозреваемый в убийстве 53-летней Елены Церетели и её 19-летней дочери заявил, что причиной преступления стал бытовой конфликт.

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