Завершается обучение членов участковых избирательных комиссий Петербурга

Их первый рабочий день начнется уже послезавтра Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил в своем официальном телеграм-канале, что заканчивается обучение членов участковых избирательных комиссий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии