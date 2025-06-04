В Выборге стартовали IX Всемирные игры юных соотечественников и ШОС при поддержке «Единой России»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня, ФедералПресс. Со 2 по 8 июня в Выборге проходят IX Всемирные игры юных соотечественников и Шанхайской организации сотрудничества, в которых участвуют более 400 юных спортсменов из 25 стран, включая Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье.
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