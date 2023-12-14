Хантер Байден вместо уплаты налогов купил пропуск в секс-клуб Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с обвинительным заключением, Хантер Байден, сын президента США, якобы скрыл около 5 миллионов долларов от налоговых органов и потратил их на эскортниц, членство в секс-клубах, порно и роскошный образ жизни.