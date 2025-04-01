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История и археология: Молодой актрисы красивее, успешнее и богаче не было, а еще ей проиграл чемпион мира по шахматам

История и археология: Молодой актрисы красивее, успешнее и богаче не было, а еще ей проиграл чемпион мира по шахматам

В довоенное время актриса Валентина Токарская купалась в лучах широкой славы. Самые состоятельные поклонники заваливали приму столичного мюзик-холла подарками и предложениями, по Москве она передвигалась на личном авто, а окна шикарной квартиры выходили на Кремль.

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