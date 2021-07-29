Российские миротворцы обеспечили гуманитарной помощью 20 многодетных семей в отдаленных районах Нагорного Карабаха

За текущую неделю офицеры центра гуманитарного реагирования обеспечили гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн более 300 человек, попавших в сложные жизненные ситуации.
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