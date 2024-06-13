Политолог об отечественной науке: «Возвращает лидирующие позиции»

Глава государства Владимир Путин посетил Объединенный институт ядерных исследований, где провел встречу с ведущими российскими и зарубежными учеными и получателями мегагрантов на проведение научных исследований.
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