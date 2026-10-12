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Главный тренер "Вашингтона" Карбери оценил первый гол Овечкина в сезоне НХЛ

Главный тренер "Вашингтона" Карбери оценил первый гол Овечкина в сезоне НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен» (3:5) высказался о первом голе российского нападающего Александра Овечкина в сезоне, указав на позитивный момент.

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