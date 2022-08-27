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Папа Римский готов приехать в Донбасс и посетить "Аллею ангелов" – глава Всемирного союза староверов Севастьянов

Папа Римский Франциск готов прибыть в Донбасс и посетить «Аллею ангелов», отслужить там панихиду, затем в Киеве обсудить прекращение конфликта на Украине.

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