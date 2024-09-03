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Африка и Китай привезут свои спектакли в Петербург

Африка и Китай привезут свои спектакли в Петербург

"Мадам Бовари" (Москва, Россия) Театральное агентство "Арт-Партнёр XXI". Режиссёр Антон Фёдоров показывает человека без прикрас, полностью следуя задумке Флобера, совершившего в середине XIX века революцию в литературе.

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