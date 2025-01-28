Минфин 29 января предложит инвесторам два выпуска ОФЗ-ПД

Минфин России планирует 29 января провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS, говорится в информационном сообщении ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)