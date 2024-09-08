Более 1,5 млн человек стали победителями двух розыгрышей «Миллиона призов»

В новом розыгрыше принимали участие москвичи с полной или стандартной учетной записью на mos.ru Стали известны победители второго розыгрыша акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов».
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