Таинственные подземные ходы: что скрывает Горнальский монастырь?

Иеромонах Мелетий развеял миф о подземных ходах Горнальского монастыря. Между тем, волонтеры утверждают, что в обители может укрываться до 300 украинских военных, и освобождение монастыря станет ключевым этапом в операции на курском направлении.
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