Иван Косарев занял 49-е место в рейтинге «Креативного кода. Россия». Свои разработки он представит на федеральной площадке 28–29 октября.
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