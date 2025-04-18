«Не пьет и не курит»: чем занимается Ефремов после выхода по УДО

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов неделю провел на свободе после выхода по УДО. Сейчас он живет в Плотниковом переулке в Москве под тщательным наблюдением жены, звукорежиссера Софьи Кругликовой.
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