Стало известно о рождественских планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Дворецкий рассказал , чем будет отличаться праздник в этом году. Кейт Миддлтон смотрит в будущее с оптимизмом LEGION-MEDIAРождество всегда считалось в британском королевском семействе главным праздником года.
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