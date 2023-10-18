МО: Су-34 группировки "Запад" нанесли удар по пунктам дислокации двух бригад ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск РФ "Запад" Сергей Зыбинский заявил ТАСС, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудары по пунктам дислокации двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.
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