Банду "мамасан" из КБР подозревают в 19 случаях продажи секс-рабынь

Задержанные женщины-сутенерши из Нальчика могут быть причастны еще к 19 случаям продажи секс-рабынь. Как стало известно РЕН ТВ, женской бандой руководила Екатерина Романова, еще пять партнерш помогали ей с работорговлей.
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