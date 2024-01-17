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Банду "мамасан" из КБР подозревают в 19 случаях продажи секс-рабынь

Задержанные женщины-сутенерши из Нальчика могут быть причастны еще к 19 случаям продажи секс-рабынь. Как стало известно РЕН ТВ, женской бандой руководила Екатерина Романова, еще пять партнерш помогали ей с работорговлей.

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